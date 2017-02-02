NBA》再遇豪哥老東家 籃網逃不了7連敗

籃網中鋒布魯克羅培茲(左)運球硬扛尼克中鋒諾亞。(美聯社)

林書豪穿著白色西裝，一臉愁容看著隊友輸球。(美聯社)

紐約內戰2日在籃網主場巴克雷中心舉行，林書豪仍然因為腿傷，無緣出戰昔日林來瘋時期老東家尼克，籃網再遭對方演出逆轉戲碼，終場90比95輸給尼克，苦吞7連敗，更是本季第40敗(9勝)，戰績已經爛到不能再爛了。

籃網去年11月10日客場遭遇同城球隊尼克，以96比110敗下陣來，這次換到自家主場，卻打得不像是主場球隊，因為原本他們打到末節，還一度領先尼克10分之多，大部分球迷卻替尼克加油打氣，一舉激起尼克的反撲氣勢。

結果尼克靠著波爾金吉斯、賀南戈梅茲、安森尼等人火力，不但追平比數，甚至最後關頭反超地主籃網，球迷更在波爾金吉斯最後30.2秒投進關鍵三分球時，掀起龐大歡呼聲浪，擺明根本不替籃網加油，畢竟他們真的太爛了。

再次變動先發陣容的籃網總教練艾金生，明顯快要沒招可用了，改讓懷海德、荷利斯傑佛生打先發的作用也不大，荷利斯傑佛生雖有全隊最高16分，卻發生4失誤，懷海德表現更糟，全場投9中2，只拿4分、4助攻。

波達諾維奇攻下全場次高15分，突然被降到板凳出發的崔佛布克12分、8籃板與3助攻，卻只打了16分鐘，布魯克羅培茲也陷低潮，全場11投4中，僅有10分、6籃板，最近受到艾金生重用的菜鳥後衛利佛特拿10分。

(中時電子報)