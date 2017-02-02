張博雅：院慶又遇開工日 監院一定大發

監察院今天新春團拜，監察院長張博雅說，院慶又遇到開工大吉的日子，「監察院今年一定是大發」；她笑說，大發不需要很多案子都進來，而是大家都健康平安，事務順利圓滿成功。

監察院今天新春團拜，多位現任、前任監委都到場，審計部一級主管也出席；與會人士互行鞠躬禮，齊道「新年好」。

張博雅致詞時提到，開工大吉，最重要的就是國泰民安、風調雨順，希望所有的事情吉祥如意；尤其今年的開工大日子正好是監察院院慶，「監察院今年一定是大發」，但是大發不需要很多案子都進來，大家都要健康平安，所處理的事務都順利圓滿成功。

她也希望，全國的經濟繁榮、社會秩序順暢，國泰民安是最重要的，健康平安也非常重要。

張博雅透露，年前業務處副處長差一點就倒在辦公室而沒人知道，還好處長剛好那天打電話找副處長，才有人去看副處長；她提醒，每個人的健康平安很重要，若要加班，也最好有2個人以上，避免發生任何意外。1060202

(中央社)