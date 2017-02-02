白宮新政惹議 提勒森未上台即面臨挑戰

我要評比

美國聯邦參議院今天通過提勒森（Rex Tillerson）國務卿任命案。然而，在白宮一連串措施惹惱穆斯林國家、歐洲盟邦、鄰國墨西哥和政府官僚下，提勒森未上台就面臨諸多挑戰。

路透社報導，聯邦參議院今天以56票對43票，通過提勒森出任美國第69位國務卿任命案，這位前埃克森美孚公司（Exxon Mobil Corp）執行長將出任共和黨籍川普總統的首席外交事務顧問。

這項任命案表決大致符合政黨立場，全體52名共和黨籍議員，加上3名民主黨籍及1名無黨籍議員投下贊成票。目前還不清楚，提勒森何時將宣誓就職，正式接掌國務院。

無論如何，提勒森上任後將面臨敘利亞內戰、擁核自重的北韓揚言測試洲際彈道飛彈等混亂的全球局勢，以及大陸崛起和獨斷的俄羅斯等挑戰。

川普就職12天以來，白宮宣布的各項措施，在外交專業人士來看，無疑是搬磚頭砸自己的腳。

要求匿名的美國資深官員表示：「新政府總是會搞砸和造成摩擦不快。這種情況司空見慣。但這次比以往更糟。」

川普27日簽署一項行政命令，暫停難民入境美國4個月，以及暫時禁止來自伊朗、伊拉克、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞和葉門等7個以穆斯林為主國家人民入境。

消息人士透露，約900名國務院官員透過內部「異見具申管道」，和川普的作法唱反調。政府內部有異見的報導30日傳出後，白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）表示，有異見的官員不照辦，就走人。

結果是提勒森上台後得打交道的兩大對象：外國政府和美國外交大軍在提勒森還沒宣誓就職前就已經被惹惱。

小布希總統時期的國務院法律顧問貝林格（John Bellinger）表示，「他將在不利的情勢下上任，得趕緊和友邦的外交首長及國務院員工建立信任關係。」1060202

(中央社)