越南電子簽證上路 40國公民可網上申請
越南對入境外國人試辦簽發電子簽證的措施昨天起上路，試辦時間為期2年。包括亞洲、歐洲和美洲等40個國家的公民今後可以透過網上申請系統辦理。
電子簽證由越南出入境管理機構向想要入境越南的外國人發放，辦理費用為25美元，入境次數為1次，可在越南28個口岸入境與出境，停留期限不超過30天。
電子簽證申請者要有合法護照以及未列入越南「外國人出入境、過境與居住法」所規定的不准入境名單。外國人持用電子簽證入境越南後，若申請新的簽證，越南出入境管理機構將按照「外國人出入境、過境與居住法」處理。
越南當局指出，實施簽發電子簽證的目的是簡化入境手續，盼能吸引更多國際旅客到越南旅遊，進一步促進旅遊業發展。
越南政治局今年初頒布1項決議，將旅遊業發展成為重要產業，力爭到2020年吸引1700萬至2000萬國際旅客人次，旅遊業年收入達到350億美元。這項決議還列出8項推動旅遊業發展的措施，包括促進改善外國旅客入境手續。1060202
(中央社)
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