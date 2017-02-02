陸富商失聯 疑與大陸2015股災有關

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據報導，中國大陸富商肖（蕭）建華所以突然在香港失聯，是與2015年大陸股市動盪及前國家安全部高層案有關。

香港英文南華早報今天在報導中引述熟悉蕭建華行蹤的人士說，大陸相關人員日前到香港四季酒店探訪這名明天控股有限公司的創辦人，勸告他與大陸方面合作，當中沒有強逼。

目前不知道勸告蕭建華回大陸的人員來自大陸那些單位。

報導表示，這次事件涉及2015年有人操控大陸股市，令股市出現恐慌性拋售，最終導致市場崩潰。

另外，相信這次調查也涉及大陸前國家安全部副部長馬建。

資料顯示，馬建因為嚴重違紀，於2016年12月被中共方面立案審查，同時被開除黨籍與公職。

綜合各方報導，蕭建華是於1月27日深夜在香港四季酒店被大陸相關人員帶走，相信目前人在大陸。

這起事件令外界質疑大陸執法人員是否在港執法，以及過程中有否脅持蕭建華。

香港警方早前表示，他們擁有蕭建華自行出境的紀錄，顯示當時蕭建華並未被脅持。

此外，有英國媒體報導，四季酒店的監視器拍攝到蕭建華自行離開酒店，沒被強逼。

事發後，蕭建華先後兩次發表同一聲明，表示自己正在「國外養病」，目前一切安好，並否認遭「綁架回內地（大陸）」。

網上資料顯示，蕭建華是明天控股的負責人；明天控股成立於1999年，是大陸最早從事股權投資的公司之一，也是大陸投資行業的骨幹力量。

明天控股的業務橫跨銀行、保險和投資基金等。1060202

(中央社)