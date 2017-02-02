陸春運返程高峰伴空汙 北京能見度降

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中國大陸今天開始進入春運返程高峰，北京空氣汙染氣象條件等級今天將達3到4級，不利空氣汙染物擴散，能見度將降低。

大陸中國氣象網報導，隨著冷空氣影響結束，靜穩天氣發展，北京2日空氣汙染氣象條件轉差，等級將達3至4級，不利空氣汙染物的擴散。

北京市氣象台預估，受到空汙影響，部分地區能見度也將下降，北京南部地區今天白天能見度4到7公里，夜間能見度2到6公里。

中國大陸空氣汙染氣象條件共分為6級；其中，1、2級有利於空氣汙染物稀釋、擴散和清除，3級以上則不利於空氣汙染物稀釋、擴散和清除。1060202

(中央社)