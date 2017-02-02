男攀南三段疑消化道出血 直升機救援
林姓男子與家人共5人攀登中央山脈南三段，疑因消化道出血導致血便、身體不適難以行走，直升機今天救5人下山，林男送醫。
南投縣政府消防局1月31日接獲報案指出，一名58歲林姓男子與家人攀登中央山脈南三段，疑因消化道出血，導致血便2天，身體非常不適、難以行走，林男一行5人卡在天南可蘭山附近的紅崖山南方600公尺處進退不得，撥打衛星電話請求救援。
南投縣消防局獲報，聯繫內政部空中勤務總隊派遣直升機救援，一方面同步組織搜救隊入山，由於近日山區天候狀況不佳，直升機難以值勤。山區天氣今天轉好，空勤總隊第二大隊第三隊派遣黑鷹直升機，上午8時10分自清泉崗機場起飛，定向朝目標地點飛行。
黑鷹直升機上午8時30分抵達紅崖山，救出林男等一家5人，林男身體非常虛弱，意識仍清楚，機上救護員初步檢傷及照顧後，直升機飛往位於南投縣竹山鎮的消防署訓練中心降落，由救護車送往竹山秀傳醫院治療，直升機上午9時40分返回駐地，完成任務。1060202
(中央社)
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