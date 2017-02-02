涉非法取得程式碼 法官判臉書Oculus賠5億
美國德州一名法官判定臉書和其旗下製作虛擬顯示器公司Oculus Rift，因涉嫌違法取得虛擬程式碼，因此需賠償遊戲軟體製造商ZeniMax約5億美元的金額。
根據法新社(AFP)報導，法官駁回關於Oculus涉嫌竊取或侵犯商業祕密的指控，但判定Oculus違反了著作權和其他法律，因此要求Oculus創始人Palmer Luckey賠償5,000萬美元、總裁Brendan Iribe賠償1.5億美元給ZeniMax。
原本ZeniMax希望透過法律訴訟獲得40億美元的賠償，但該公司對判決解果已經相當滿意。該公司指控這兩名Oculus高層違反保密契約，並利用USB儲存裝置複製ZeniMax的來源碼和其他文件。
ZeniMax表示Oculus四位創始人除了Luckey外，沒有人有相關科技知識，但Luckey也沒有能力製造出可解決虛擬科技關鍵議題的軟體的能力。
Oculus表示將會繼續上訴，並且將繼續將虛擬科技拓展到每個消費者手中。臉書2014年以超過20億美元的價格買下Oculus，並在去年起開始銷售虛擬頭戴式顯示器Rift。臉書今天公布去年第四季的財報，創始人之一祖克伯(Mark Zuckerberg)開場就強調，臉書會繼續大幅投資在製造虛擬科技相關內容上。
(中時電子報)
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