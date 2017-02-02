命定戀人仍敗給太忙 智妍分手大13歲李東健

智妍去年12月和李東健分手。(圖／翻攝自韓網)

36歲韓星李東健2015年認愛小13歲「T-ARA」成員智妍，雖然兩人年齡差距大，卻沒有隔閡、相處融洽外界都相當看好，不過現卻驚傳他們已於去年12月分手，雙方經紀公司隨後也證實此消息。

李東健和智妍因電影《邂逅》擦出愛火，後他也大方認愛，並稱讚女友年紀雖比他小，但卻更懂事，還甜蜜告白「她是我等很久才找到的戀人、愛情及緣分，應該就是命中註定吧！」未料，交往近2年的他們，卻傳出情變。

隨後李東健所屬經紀公司FNC娛樂表示，雙方因忙碌的行程「自然地疏遠了」，智妍的經紀公司也證實他們去年12月正式分手，做回演藝圈前後輩的關係，未來仍會為彼此應援打氣。

(中時電子報)