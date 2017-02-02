曾嘆遠距婚累了 Janet終於見到老公
Janet與老公George認識多年，兩人看似是神仙眷侶，不過兩人婚後其實分隔兩地，Janet在台灣工作，老公事業重心則在美國。先前她受訪時坦言遠距離的確造成影響，但強調會找出解決辦法，而Janet今(2日)終於曬照片，她和George終於見到面！
Janet因和老公長期遠距離，她先前不諱言這對兩人感情造成影響，更說回到家中時會感到孤單。這樣的「分居」，讓Janet透露想調整的心態！不過新年到來，Janet也終於和George見上面，她今開心曬出兩人戴著雞帽子的照片，直呼「雞年快樂！終於在一起了！」
儘管是開心合照，但還是不少粉絲心疼Janet，可大部分的人都對兩人又合體感到開心，大讚「這畫面太美！」
(中時電子報)
關鍵字：Janet
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