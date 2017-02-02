高雄夜店撿屍性侵 英語教師判刑3年2月定讞
美籍男子賈斯汀前年到高雄夜店玩樂，他見一名女子爛醉癱坐沙發上，竟趁她同行友人不注意時，將她撿屍帶到汽車旅館性侵。最高法院考量賈斯汀已賠償被害人30萬元，並獲得原諒，依乘機性交罪將他判刑3年2月確定，執行完畢後驅逐出境。
判決指出，2015年10月2日晚上22時，賈斯汀到高雄市一家夜店喝酒，他搭訕被害女子與她的2名女性友人，被害女子後來因為爛醉，友人將她帶到外面沙發休息，賈斯汀見狀也前去關照，還取出自己住宿旅館的名片，告知可以到他住的地方休息但遭拒。
賈斯汀趁著被害人的女性友人離開，進入舞池跳舞之際，將被害女子抱出夜店，搭上計程車回到住宿的飯店內，利用她酒醉無法抗拒的機會性侵得逞；她的友人後來發現她不見了，報警循線查出她被賈斯汀帶走，經警方破門而入，當場將賈斯汀逮捕。
高雄高分院審酌，賈斯汀坦承犯行，並向被害女子道歉，同時以30萬元達成和解並已賠償，也獲得被害女子的諒解，依乘機性交罪將他判刑3年2月，並於執行完畢後驅逐出境，案經上訴，最高法院駁回定讞。
(中時)
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