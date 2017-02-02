二月山櫻、八重櫻相接力！賞櫻同時也要注意的事...

三芝區三生步道，孕育了豐富溪流生態，沿途栽植了成排櫻花樹。（新北市農業局提供）

如果說「台灣最美麗的風景是人？」在欣賞美景時，我們也應該要做好一個旅人應有的禮貌，不破壞生態，用眼、相機記錄櫻花的最美的一刻，用心體會這個大自然所帶給我們的美好！

落櫻繽紛暖花開，新北市的櫻花交錯妝點著山徑小道，為大地增添甜蜜浪漫的氣息，三芝區的三生步道為近年熱門的賞櫻景點，農業局推薦民眾在出門賞花之餘，可順遊周邊的特色農村及自然景點，響應「輕」、「近」山林運動，不破壞、不打擾，以尊重、謙卑的態度親近自然、體驗人文，用美麗的春遊迎接新的一年！

三芝區三生步道因兼具生產、生活及生態的特色而取名，步道下實施封溪護魚的大坑溪，孕育了豐富溪流生態，沿途栽植了成排櫻花樹，環繞著潺潺水流聲，環境清幽怡人，此外鄰近的八連溪休閒步道，則保留了象徵早期農村文化的水車。

旅人可在此欣賞櫻花、茭白筍田、蓮花池的田園風光，同時可到地產地銷的共榮社區農夫市集，選購有機蔬果，若往山上走可以在青山路一帶隨興開車漫遊賞櫻，往海邊則可以探訪淺水灣、風芝門的風稜石及特殊藻礁地形，並有藍天碧海連接細白沙灘，漫遊其間令人心曠神怡。

新北市農業局表示，每年年初新北市各式品種的櫻花，伴隨著春天的腳步陸續綻放，先由豔紅的台灣山櫻於1-2月揭開序幕，2月中由多瓣的八重櫻接棒，緊接著是粉嫩色的吉野櫻在3月壓軸演出。

有好山好水的新北市各區因氣候不同，不論是山林、溪谷、海岸，還是都會綠地，在每個季節都可觀察到千變萬化的生態林相，同時鼓勵大家能順遊周邊的特色農村或小農市集，支持友善農特產品和產地消費。

新北市農業局也提醒，在欣賞自然及人文美景同時，大批遊客同時湧入所造成的交通及垃圾問題往往也會接踵而來，不僅對生態環境造成干擾，也影響到居民原本的生活。

農業局特別號召大家一起響應「輕」近山林運動：腳步輕─盡量行走於既有的路徑上；音量輕─在自然中盡量保持隱密安靜，不大聲喧鬧；行囊輕─垃圾減量不亂丟；姿態輕─不任意侵入私人領域，尊重各鄉鎮地方的文化和生活，用一種不干擾不破壞的姿態旅行！讓美麗的花朵年年盛開、在大自然的美景寫下我們最美好的回憶。

(中時電子報)