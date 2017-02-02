同樣6天年假 台東車流少3.5萬輛次

我要評比

每年春節台東飽受塞車之苦，今年卻不塞車，金城武樹等知名景點也未擠爆人潮，和民國104年同樣6天春節假期相較，今年車流少了3.5萬輛次。

往年過年，台東地區從除夕開始塞車至春節結束，不管是市區的綠色隧道至初鹿牧場，還是中華大橋到富岡，太麻里至大武都是塞車，尤其是南迴公路要比往常增加2至3小時車程。

今年春節車流量明顯減少，綠色隧道和太麻里至大武間，只有短暫的塞車。池上山田米倉老闆說，知名的金城武樹景點往年都是爆滿，今年還可在租車店看到待租的自行車。

南橫公路更慘，利稻部落「陳大姐」說，她準備的餐飲，賣不到一半。

台東縣警察局表示，今年不見往年大塞車情況，和警方有效勤務規劃，以及南迴公路部分拓寬路段趕在春節前加入疏運有關。

旅遊業者則認為，影響遊客出遊的主要原因，還是跟假期短有關。

根據公路總局資料，同樣是6天的春節假期，今年比民國104年少了3.5萬輛次車流量。1060202

(中央社)