完成年金改革修法時程 藍綠態度不一
國民黨立委賴士葆針對本會期完成年金改革修法表示，事緩則圓，政府應多聽民間聲音，這會期要過很辛苦。綠委羅致政則認為，這會期非成功不可，下會期是預算會期。
立法院第9屆第3會期今、明兩天是報到日， 針對年金改革修法草案將在3月送進立法院，賴士葆今天上午在立法院完成報到後受訪表示，呼籲蔡政府別讓軍公教成為社會撕裂的導火線。事緩則圓，多聽民間的聲音。
賴士葆指出，國民黨副主席郝龍斌所提召開民間國是會議是很好的看法，可讓更多人參與討論，建議郝龍斌可自己舉辦搭建平台，年金改革修法草案送進立院，最快也要到4、5月才會審，時間上來得及。
對於外傳總統蔡英文希望立法院能在本會期完成年金改革修法，賴士葆指出，這會期要過很辛苦，且本會期完成與下會期完成，實施時間都是明年，蔡總統可能事先喊話訂目標，心中所想的應該是7、8月的臨時會。
民進黨立委羅致政表示，這會期最重要就是年金改革，「這會期非成功不可」，相信很快地行政部門會把法案提出來交到立法院審議，立法院也會深入、全面檢討，希望在這會期能完成年金改革法律修正。
對於國民黨立委說年金改革這會期、下會期通過都一樣，羅致政表示，憲法規定這會期是法案會期，下會期是預算會期，要先把這會期的重點放清楚；而年金改革涉及法案很多，盼能專心審理，讓法案有比較大的、具體的成果。1060202
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。