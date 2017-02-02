完成年金改革修法時程 藍綠態度不一

國民黨立委賴士葆針對本會期完成年金改革修法表示，事緩則圓，政府應多聽民間聲音，這會期要過很辛苦。綠委羅致政則認為，這會期非成功不可，下會期是預算會期。

立法院第9屆第3會期今、明兩天是報到日， 針對年金改革修法草案將在3月送進立法院，賴士葆今天上午在立法院完成報到後受訪表示，呼籲蔡政府別讓軍公教成為社會撕裂的導火線。事緩則圓，多聽民間的聲音。

賴士葆指出，國民黨副主席郝龍斌所提召開民間國是會議是很好的看法，可讓更多人參與討論，建議郝龍斌可自己舉辦搭建平台，年金改革修法草案送進立院，最快也要到4、5月才會審，時間上來得及。

對於外傳總統蔡英文希望立法院能在本會期完成年金改革修法，賴士葆指出，這會期要過很辛苦，且本會期完成與下會期完成，實施時間都是明年，蔡總統可能事先喊話訂目標，心中所想的應該是7、8月的臨時會。

民進黨立委羅致政表示，這會期最重要就是年金改革，「這會期非成功不可」，相信很快地行政部門會把法案提出來交到立法院審議，立法院也會深入、全面檢討，希望在這會期能完成年金改革法律修正。

對於國民黨立委說年金改革這會期、下會期通過都一樣，羅致政表示，憲法規定這會期是法案會期，下會期是預算會期，要先把這會期的重點放清楚；而年金改革涉及法案很多，盼能專心審理，讓法案有比較大的、具體的成果。1060202

(中央社)