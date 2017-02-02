動向受關注 賴清德新春團拜：與同仁一起衝刺
台南市長賴清德任期還剩2年，是否入閣或北上參選？動向備受關注，春節後開工首日，他在新春團拜，勉勵同仁克盡職守、為民服務，各項重要建設推動如百米賽跑，輸贏在最後，大家攜手全力衝刺，面對媒體詢問是否會陪大家衝百米？他笑說，「我們一定全力以赴，跑在第一個。」
台南市政府今天舉行新春團拜，同時也佈達都發局、衛生局、交通局共3位新任首長。賴清德致詞強調，邁入任期第7年，感謝同仁為台南付出，成果也受到肯定，希望繼續努力，市政推動如百米賽跑，無論局勢如何變化，一定要最後衝刺，才能贏得勝利。
賴清德受訪表示，儘管任期只剩2年，但行百里路一定要衝刺到最後，不然就太可惜了，一場賽跑贏了90公尺，最後10公尺若未衝刺，冠軍就會拱手讓人，勉勵同仁秉持全力衝刺精神、再接再厲。
(中時)
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