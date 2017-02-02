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2月2日中視午間新聞搶先看│中視新聞 20170202

今天2月2日的中視午間新聞搶先看：

《機捷試營運 鄭文燦率團搭乘》

機場捷運今天開始進行為期1個月的試營運，桃園市長鄭文燦率團搭乘首班從中壢發出的機捷列車。桃園捷運公司表示，試營運分兩階段，前2周是團體試乘；後2周是自由試乘；3月2號正式通車，第一個月票價打5折優惠，4月2號開始恢復原價。

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《UBER違法 交部裁處勒令歇業》

針對Uber派遣自用車載客的違法行為，公路總局今天將開出首張裁處書罰單，並勒令Uber歇業。Uber重罰條款1月6號上路後已經被取締超過48次，累積罰鍰預估將超過11億元以上。

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《金雞來報喜 台股突破9500點》

台股新春開紅盤,美股收紅，尤其費城半導體指數表現最為強勢，上漲1.68％，台股金雞年在台積電及大立光領軍上攻，指數開高走高，開盤大漲54.3點，以9502.25點開出，指數直接突破9500點大關，創18個月新高。

還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播蕭惠文播報的中視午間新聞！

(中時電子報)