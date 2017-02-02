新春展團結 藍黨魁參選人黨內大老齊聚

國民黨主席洪秀柱今天率黨員新春團拜，除前總統馬英九外，表態參選黨主席的副主席郝龍斌、前副總統吳敦義、前副主席詹啟賢出席，她說，相信民眾高興看到國民黨展現團結和諧。

新春開工第一天，國民黨上午舉行新春團拜，黨內大老紛紛出席，展現大團結氣氛。前副主席蔣孝嚴、林豐正、詹春柏，副主席林政則、陳鎮湘、胡志強、前立法院長王金平、前黃復興黨部主委王文燮、前海基會董事長江丙坤、立委王育敏、許毓仁、曾銘宗等人都出席新春團拜。

5位表態角逐黨主席選舉人士，除台北農產公司總經理韓國瑜未到外，其餘4人，包括洪秀柱、吳敦義、郝龍斌、詹啟賢全都到了。

郝龍斌、詹啟賢昨天都發出參加團拜的公開行程，吳敦義辦公室並未確定吳敦義是否出席，洪秀柱被問到吳敦義是否沒來時表示「也許他晚點來吧」。果然，當大家都坐定，司儀介紹貴賓時，吳敦義來到會場，一一跟在場同志握手。

洪秀柱、馬英九、郝龍斌、詹啟賢原本比鄰而坐，現場工作人員趕緊調整座位，在馬英九和郝龍斌之間多安排一個座位給吳敦義。

進行新春團拜儀式時，司儀請馬英九、吳敦義、諸位副主席、前副主席們上台，馬、吳分站洪秀柱的左右、馬英九另一側原本站郝龍斌，不過當王金平也被請上台時，郝龍斌禮讓位置給王金平，馬、王也略有交談，互動備受關注。

洪秀柱致詞時說，非常高興看到今天這樣的場面，相信全國民眾看到他們齊聚一堂歡樂融融，都非常高興，新的一年展現出團結、和諧，過去一年歷經挫敗、挑戰，「藍瘦香菇得很」，但還是挺過來的，該解決的都解決了。

洪秀柱說，未來一年還是要努力面前，未來的標竿很多先進同志說是贏回政權，這固然不錯，但贏回政權前，是不是有改革的決心贏得民心，是贏回政權最前提的要件。

她也談到今年最重要的工作是黨主席改選，一定要做到絕對透明，公平、公正、公開，這對黨也有相當大的幫助，從今年開始，她希望黨內同志說好話、做好事、存好心，給人民信心、希望、方便和歡喜，也盼黨運昌隆、國泰民安。1060202

(中央社)