彰化新春團拜 魏明谷宣示成綠能大縣

彰化縣政府今天上午在縣府舉辦新春團拜活動，彰化縣長魏明谷率領縣府官員祝福縣民新春快樂，並宣示朝向綠能大縣目標邁進。

彰化縣各界106年新春團拜活動今天上午在縣府中庭登場，出席的貴賓除了魏明谷外，副縣長林明裕、民進黨籍立委洪宗熠、總統府資政姚嘉文、前彰化縣長周清玉以及鹿港鎮長黃振彥、彰化縣議員林世賢以及工商業界以及團體代表等。

團拜活動先由彰化市平和國小小朋友的舞蹈揭開序幕，緊接著魏明谷、洪宗熠等人齊聚互道恭喜，也拿著印有雞年吉祥話的捲軸，向縣民祝福新年快樂，雞年吉祥。

魏明谷致詞時說，他要先預祝縣民雞年行大運，風光慶團圓，也要感謝縣府同仁努力工作，讓縣政蒸蒸日上，而去年彰化縣政府招商成果豐碩，有外商進行風能的投資，也有本土廠商在陸上投資太陽能，彰化縣正朝向綠能城市的施政目標前進，期盼大家一起打拚。1060202

(中央社)