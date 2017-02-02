新年新希望 蘇嘉全盼無臨時會、延會
立法院今天舉行新春團拜音樂會。立法院長蘇嘉全致詞表示，感謝同仁過去的幫助，希望今年度沒有臨時會，也沒有延會，期待所有法案都能如期完成。語畢，現場掌聲笑聲不斷。
蘇嘉全表示，新國會是開放的國會，除了委員質詢外，連協商都有實況轉播，把窗戶打開，讓陽光進來，力促國會透明化；另，因立院公托中心即將營運，蘇嘉全也鼓勵在場立委、職員，「放心、大膽地生小孩。」
蘇嘉全也表示，從2月17日開始，施政總質詢將全部手語化，讓身心障礙朋友看到，國會到底在問什麼、官員回答什麼。蘇形容，國會一步步邁進，就像蓋大樓，立委好好監工，看房子有無按照規矩設計，把大樓蓋得舒適，讓人民滿意。
談及蘇嘉全希望不要開臨時會，國民黨團書記長王育敏則表示，立院臨時會開太多了，如果在會期間可以依程序把法案審完，就無臨時會之必要。民進黨團總召柯建銘表示，不要開臨時會的「前提」就是法案能如期三讀。
(中時)
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