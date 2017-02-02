經典賽》強棒夢碎？大谷翔平恐動刀

大谷翔平確定不投經典賽後，據日媒《體育報知》今報導，更糟的是，如今大谷右腳踝傷勢可能動刀，連外野手出賽的機會都沒有。大谷去年以打者身份出賽104場，敲含22轟的104安，打擊率高達3成22，還有67分打點。

(中時電子報)