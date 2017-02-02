助貧弱 鮮肉警狂發70個「平安袋」
新北市政府為照顧貧弱，春節期間推出「足安心」平安袋發放計畫，將裝有白米、麵條、沖泡粥、罐頭及麥片等的平安袋送往各分局派出所，供有需要的民眾領取，讓弱勢族群也能過個好年。
在這六天的年假當中，新北警瑞芳分局動員轄區的警力去調查是否有需要幫助的家庭，一共發出了70個「平安袋」，讓70戶需要幫助的家庭得到幫助。
警方表示警察工作1年365天，從來沒有休息，新春期間更不打烊，對弱勢團體雪中送炭也是工作的一環，社會角落有許多不足為外人道、不願求助親友的民眾需要幫忙，透過「足安心 平安袋」傳達人道精神，對人服務與關懷。
(中時)
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