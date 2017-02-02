袁詠儀馬國探李心潔家「小王子」 網友竟然有意見！

袁詠儀終於抽空前往吉隆坡探望李心潔母子，竟被粉絲催生。(翻攝自微博)

袁詠儀和張智霖結婚15年，只生了一個兒子。(中時資料照片)

女星李心潔6年前嫁給香港導演彭順，多年來兩人婚姻走過風風雨雨，女神終於在40歲升格當媽，去年7月迎接雙胞胎兒子，之後便一直在吉隆坡照顧家庭與孩子，期間許多星好友前往探望，如楊采妮、劉若英等，如今，「靚靚」袁詠儀也終於播空前往啦！

昨(2/1)女星袁詠儀在微博貼照po文，畫面中有她和李心潔母子3人，看著孩子媽氣色不錯，一臉幸福，袁詠儀表示：「終於見到心潔、兩位小王子，很可愛，心潔當了媽媽以後，更漂亮了」，李心潔也轉貼回應：「兩位小王子太有福氣了，這麼多美女阿姨圍繞著！哈哈哈！」，而袁詠儀跟張智霖結婚15年，僅生了一個兒子，粉絲見她抱小王子好順手，忍不住催生，要袁詠儀多生幾個。

(中時電子報)