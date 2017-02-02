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承包「美墨長城」 以色列安保公司自告奮勇

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巴勒斯坦
站在滿是彈孔的以巴邊牆旁的巴勒斯坦少女。（圖/美聯社）

競選期間不斷恐嚇墨西哥的川普（Donald Trump），在上任後不久，竟真的下令興建邊境高牆，要砸下數百億美元「防堵」非法移民，如今這個浩大的工程，有一間以色列的安全防衛公司非常有興趣，將前往華府向川普與執政團隊請纓，由他們承包這項工程。但諷刺的是，該集團過去就是以國在約旦河西岸（West Bank）和與埃及在西奈半島（Sinai Peninsula）的邊境牆主要承包商。

玩真的？ 川普確定將築「美墨長城」

據彭博社（Bloomberg）報導，新總統川普上任後，真的「兌現」選舉諾言，宣布將在美墨邊境建起一道「長城」，來全面防堵目前氾濫的偷渡和犯罪行為，而興建此高牆的任務，來自以色列的馬加爾安全系統公司（Magal Security Systems Ltd.）自告奮勇，欲承包此項大工程。目前已是美國國土安全部（U.S. Department of Homeland Security）主要承包商之一的他們，透過執行長庫許（Saar Koursh）表示，「我們擁有最好的產品，也有多年在以色列築牆的經驗，若能承包這項工程，將有助公司在美國業務的成長。」馬加爾的股價，從川普當選後已大漲近50%，可見其預期與話題性。

Magal Security Systems Ltd.
過去曾是以色列航太工業集團一員的馬加爾安全系統公司。（圖/馬加爾英文官網）

美墨
美墨邊界爭議再起，川普（圖左）和墨西哥總統潘尼亞（圖右）的關係驟降至冰點。（圖/美聯社）

創建於1969年的馬加爾，過去是以色列航太工業（Israel Aerospace Industries）集團的一個部門，1984年獨立營運、但仍有26%的股份由以色列航太持有。馬加爾公司主要業務包含，協助機場、軍事基地、核電廠、社區中心和監獄加強其整體的安全防護設備，堅固且滴水不漏的高牆就是其中一項業務。目前在約旦河西岸為防堵巴勒斯坦（Palestine）激進派的自殺炸彈攻擊所建的圍牆，以及在西奈半島上以埃國界圍牆，都是馬加爾的傑作。

內坦雅胡
以色列總統內坦雅胡在推特上，竟大贊川普興建美墨長城的政策是正確的。（圖/內坦雅胡推特）

川普落實這道「長城」的想法，確實讓外界相當震驚，更引來不少批評的聲浪，但以色列總理內坦雅胡（Benjamin Netanyahu）卻在其推特上大贊此舉，認為建立高牆是正確的決定，使「美墨長城」彷彿成了第二道以巴圍牆，恐成為另一個國際笑柄。更諷刺的是，如果馬加爾真的拿到工程案，美國將要借助以色列的「經驗」，來防衛鄰居侵入國界之內。

(中時電子報)

川普拍板 美墨「長城」蓋定了

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關鍵字：川普美墨長城以色列馬加爾美國
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