吳敦義出席北市議會新春團拜 柯：拉票也合法

今天是開工首日，前副總統吳敦義以「回娘家」身分回台北市議會參加新春團拜，由於吳敦義宣布參選國民黨主席，外界認為是在拉票，台北市長柯文哲笑說，「這也是合法、合理。」

台北市議會今天上午舉行新春團拜，吳敦義也出席，議長吳碧珠表示，吳敦義以「回娘家」身分到議會走走看看，柯文哲笑說，「他以前就是這裡的，當過2屆議員，回娘家拜訪這些議員滿正常的。」有媒體提問，認為吳敦義為選國民黨主席拉票，柯笑回：「這也是合法、合理。」

柯文哲也表示，今年台北重頭戲是世大運，而世大運不僅是台北的，也是台灣的，每個台灣國民都要熱情參與，吳敦義寒暄之餘，表示會全力支持。1060202

(中央社)