疑酒後墜落溝渠 警消救援破坑救人

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高雄市1男子疑於酒後墜落溝渠，沿著溝渠鑽卡在窄溝內，警消協助救援，經以利鑽破壞溝渠才得以將人拉起。高市府水利局不排除向民眾求償。（警方提供）中央社記者王淑芬傳真 106年2月2日

高雄市1男子疑於酒後墜落溝渠，沿著溝渠鑽卡在窄溝內，警消協助救援，經以利鑽破壞溝渠才得以將人拉起。高市府水利局不排除向民眾求償。

高雄市左營區菜公路上的水溝蓋傳出異常聲響，民眾靠近一看發現有1個成年男子卡在水溝蓋內求救，趕緊報案求救，經警消、民眾合力破壞水溝蓋救出50歲賈姓男子。

民眾指出，大過年期間，路過菜公路段有聽到有敲打溝蓋發出的金屬聲音，經查才發現男子卡在水溝內動彈不得也無法將他拉出。

警消趕到現場已見民眾打開金屬溝蓋，但是礙於金屬孔蓋太小，無法將人拉起，於是民眾拿出電鑽和電剪破壞溝渠和溝框才能將躺在裡面的男子救出讓他脫困。

有民眾指出，該男子疑似喝酒出狀況。

男子向警消表示是從別處走進來，不過何以走進水溝卻變成躺在溝渠內，男子未交代清楚。

水利局表示，溝渠孔蓋寬40、長60公分，都有編號列管，民眾不應擅闖溝渠，也不應破壞公物，水利局將進行了解，不排除求償。1060202

(中央社)