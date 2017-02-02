西班牙電信詐騙案 兩岸已各提引渡申請
西班牙與中國大陸去年聯手破獲兩岸電信詐騙案，目前仍持續審理中。外交部歐洲司司長高安上午表示，此案目前已進入「引渡審理」，並於日前由我司法機關所提出文件，向西國政府提出我方司法合作請求。
據悉，兩岸都已提出「引渡申請」，由於西中具合作基礎，致使我國交涉困難，加上引渡人數近200人，須依個案檢視，仍須一段時間待西國法院審理結果。
去年西班牙與中國大陸聯手打擊電信詐騙犯罪，並逮捕279名嫌犯。高安表示，我國第一時間立即成立專案小組因應，並依三項原則辦理，第一個清查遭羈押國人的資料及涉案事實，並前往探視，第二個尊重當地國的管轄權，跟保障涉案國人的司法權益、第三向當地國表達國人遣返台灣的堅定立場。
高安強調，駐處案發後積極接洽西班牙各部門，也安排前往探視，目前已是第二輪探視，持續協助國人與親友必要聯繫及聘僱律師的需求。
高安說，外交部已跟西國駐台辦事處交涉，我駐西班牙駐處也向西班牙政府持續表達立場，目前此案進入「引渡審理」，外交部持續協助司法機關獲得相關資訊。
她指出，我方依據司法機關所提相關文件，透過駐處已正式向西國提出我方司法合作的請求申請；我司法機關也在第一時間就提出「引渡請求」相關文件。
(旺報)
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