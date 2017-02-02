台北市議會團拜遇吳敦義 柯P嚇一跳

我要評比

今天是開工日，台北市長柯文哲上午參加台北市議會新春團拜，到場議員僅不到10名，反倒前副總統吳敦義意外現身，連柯P到場前也不知情，看到吳還面露訝異。柯事後受訪表示，吳敦義當過北市議員，今年算是回娘家，滿正常的，就算是拉票也是「合法合理」。

北市議會今舉行新春團拜，柯文哲率副市長、局處首長等數十人參與，議會則由議長吳碧珠與國民黨議員王鴻薇、秦慧珠、厲耿桂芳、郭昭嚴及民進黨議員王威中、張茂楠等不到10名議員參加。

不過團拜前，吳敦義突然現身會場，柯文哲事前也不知情，兩人隨後握手簡單交談，吳僅待10分鐘就快閃離去，未接受媒體訪問。

柯文哲受訪時說，吳敦義以前當過兩屆北市議員，今天也算回娘家，來拜訪議員滿正常的。至於參選黨主席的他，是否有意向國民黨議員拉票？柯笑說，「這也合法合理啊。」

柯表示，兩人只是簡單寒暄，今年北市將舉辦世大運，是台灣重要的活動，每個國民都應熱情參與，因此吳有向他提到，屆時他會支持世大運，沒有問題。

(中時)