開工日 土城廠房起火濃煙密佈

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土城五金零件加工廠不明原因起火。（葉德正翻攝）

土城區承天路8巷一間五金零件加工工廠，2日開工第一天，2樓上午9時許不明原因冒出火舌，二樓瞬間起火燃燒，現場濃煙密佈，相當驚險。

警消人員獲報，派遣8分隊、1中隊、1大隊出勤，花了40分鐘將火勢控制，10時許火勢撲滅，約燃燒80坪，幸人員及時逃出，無人受困傷亡，詳細事發原因待警消人員進一步釐清。

(中時)