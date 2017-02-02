腦傷女童未脫險 父臉書發文盼集氣
台南市翁姓女童在保母家撞傷頭部，家長懷疑保母施虐、第一時間又說謊，延誤就醫。女童從1月23日住院治療至今仍有生命危險，翁父昨晚再度於臉書發文，希望大家繼續幫忙祈福。
翁父昨晚在個人臉書發文表示，謝謝大家的祈福，女兒熬過昨晚的危險期，血壓上升到121，仍然依靠著儀器呼吸，還是不太樂觀。拜託大家繼續幫忙祈福，救救他女兒。
文章發出後，有大批臉友湧入按讚，還有不少人留言為女童加油打氣。
奇美醫學中心神經外科主治醫師洪翊傑今天表示，女童剛被送到醫院時，有硬腦膜下出血合併腦水腫等症狀。至今天為止，腦水腫的狀況雖然稍有改善，但因腦幹功能已受影響，仍呈現不穩定狀況，導致血壓較不穩定，需要用升壓機來協助控制血壓，尚未脫離危險期。1060202
(中央社)
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