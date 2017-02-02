立院團拜 蘇嘉全：盼沒臨時會與延會
立法院長蘇嘉全今天在新春團拜致詞時表示，希望今年立法院沒有臨時會、也沒有延會，期待的法案都能在會期內如期完成。他說，民眾一直期待的年金改革都是改革項目。
立法院上午舉辦新春團拜音樂會。
蘇嘉全會前受訪時表示，立法院每個會期都有不同的挑戰，去年在所有立委共同努力下完成一些挑戰，這個會期國家需要更多的改革，挑戰會更多，相信所有立委都會以人民為念，共同來協調、把人民所期待改革的事項完成。他說，對新國會非常有信心。
媒體問到，有哪些期待改革的事項？蘇嘉全說，民眾期待的年金改革、制度改革等都是。
蘇嘉全致詞時表示，立委像在大海航行中的大船，人民意志就像燈塔，大船在大海中航向燈塔，否則會迷失方向。
他說，新國會過去一年在共同努力之下，創造過去人民期待的事情，包括開放國會、實況轉播，讓人民了解國會在做哪些事情，窗戶打開、陽光進來。
他表示，立法院也將開辦托嬰中心，不要怕小孩到工作地點沒地方托育，讓員工放心大膽生小孩。
此外，他也說，17日立法院開議的院會質詢，也將全面手語化，手語實況轉播。
蘇嘉全致詞到最後時說，希望今年度立法院沒有臨時會、也沒有延會，但是所期待的法案都能夠在會期內如期完成，引來全場一陣大笑與歡呼。1060202
(中央社)
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