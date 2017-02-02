港媒：北京研究給台灣民眾國民待遇
港媒報導，中共農曆年前在北京召開的2017年對台工作會議提出研究賦予台灣民眾「國民待遇」。
香港明報今天刊登分析文章指出，與會官方智庫人士透露，相較於去年的對台會議，今年會議有兩點新意：一是強調今年兩岸關係和台海局勢更加複雜嚴峻，二是提出了研究推出賦予台灣民眾「國民待遇」政策措施的要求。
文章表示，預期大陸方面會單方面推出一些類似「國民待遇」的政策以促進兩岸民眾在大陸融合發展，並認為這或許是今年對台工作中的一大看點。
新華社先前報導，中共於20日在北京舉行2017年對台工作會議，中共中央政治局常委俞正聲出席會議並講話。
俞正聲當時說，2017年兩岸關係和台海局勢更加復雜嚴峻，「我們要堅決貫徹黨中央對台工作大政方針，繼續堅持體現一個中國原則的『九二共識』…」
會議也提到，「研究出台便利台灣同胞在大陸學習、就業、創業、生活的政策措施，積極支持台商台企在大陸更好發展，依法維護台胞權益。」1060202
(中央社)
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