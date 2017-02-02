小英4字錯3字 李富城酸：日本人漢字都不會少筆缺畫
蔡英文總統2015年為黨籍立委參選人鄭運鵬站台，題上「點亮台灣」卻寫錯3字的勞作再度被翻出，遭網友譏「學簡體字較恰當」。資深氣象主播李富城在臉書上分享《中時電子報》關於事件的報導，酸「連日本人寫漢字也不會少筆缺畫」。
李富城稍早在臉書分享《中時電子報》刊出的「蔡英文四字寫錯三字 網批懶散個性學簡體字好了」新聞，並發文寫道：「中國民國台灣的總統，連寫自己國家的字都少筆缺點，在中國歷史上非常稀有，就算她是日本人吧」！
隨後李富城話鋒一轉，指就算是日本人，寫漢字也不會少筆缺畫，酸蔡英文「出來推行簡體字倒不錯」，並說當年教小英漢字的老師，都應該拉出來打屁股。
蔡英文多次陷入「錯字」風波，先是去年蔡英文赴泰國駐台代表處為泰皇辭世致哀，竟將泰國英文Thailand誤拼成Tailand，再來是總統府印製賀歲春聯，引爆爭議的「自自冉冉、歡喜新春」，如今前年的錯字勞作也搭上這波話題，再被翻出熱議。
(中時電子報)
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