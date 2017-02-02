諾格退出 美TX教練機僅剩兩強之爭

諾斯洛普-格魯曼在去年8月推出的TX原型機，外型神似T-38，但是拆除了後燃器因此沒有超音速能力。(圖/諾格公司)

繼李奧-雷神團隊之後，美國TX未來教練機計畫出現第二個退出者，諾斯羅普·格魯曼(Northrop Grumma)團隊正式決定退出。使得TX競標案漸趨明朗，是由洛馬-KIA團隊與波音-薩博團隊兩強競爭。

國際新聞(Defense News)報導，諾格公司在前幾日已經放出消息，表示將「慎重考慮」是否要加入成為TX競標案，就已經顯示諾格即將退出。該公司在2015與英國航太BAE系統公司合組團隊，並在2016年8月時打造出一架原型機(N400NT)，卻遲遲沒有進行試飛，團隊成員在仔細審查了美國空軍的TX教練機性能要求和價格標準後認為，承包製作教練機利潤不高，不符合公司與股東的利益。

現在TX的主要競爭對手歸納為波音全新設計的T-X，與洛馬-韓國的T-50，至於第3個還沒退出的團隊是是內華達山(Sierra Nevada)和土耳其航空工業(Turkish Aerospace Industries)的構型，不過該團隊還沒有造出原型機。

一位分析師認為，T-X計畫似乎成了洛馬和波音公司之間的「削價戰爭」，洛馬T-50具有已量銷售的優勢(已生產超過100架)，而波音則不惜代價盡可能降低成本來競爭，而且美國空軍對於TX要求的性能經過數次變化，現在希望TX在未來不只是做噴射教練機而已，還希望能夠擔任支援攻擊機與國際廉價戰機的角色，因此需要有能夠超音速的極速能力，使得僅有次音速性能的幾種設計吃了大虧(包活諾格的設計)，而洛馬和波音的版本則很「湊巧」的具備超音速性能。

(中時電子報)