童仲彥求助精神科醫師 柯笑稱：我是外科

台北市長柯文哲今早參加台北市議會新春團拜，去年市議會接連爆出議員婚外情事件，被外界戲稱為「桃花窟」，緋聞爭議反比問政更吸睛，近日議員童仲彥家暴風波更佔盡版面，面對紛紛擾擾，柯文哲尷尬表示，希望愈來愈好；至於童仲彥傳出求助精神科醫師，柯僅笑說「我是外科（醫師）。」

北市議會去年爆出多件議員離婚、婚外情、欠債等負面消息，連議長吳碧珠團拜致詞都說，「去年是紛紛擾擾的一年」。柯文哲受訪時被問到議員緋聞比認真議題還多，尷尬表示「給我比較好回答的題目」，接著又說希望每天會愈來愈好。

童仲彥近日家暴、緋聞鬧得不可開交，已在臉書自行宣布退出民進黨的他，今天並未現身，被稱為童仲彥「好友」的柯文哲，被問及如何看待童求助精神科醫師，柯笑了幾聲後僅說「我是外科（醫師）」，接著快步離去。

(中時)