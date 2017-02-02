童仲彥求助精神科醫師 柯笑稱：我是外科
台北市長柯文哲今早參加台北市議會新春團拜，去年市議會接連爆出議員婚外情事件，被外界戲稱為「桃花窟」，緋聞爭議反比問政更吸睛，近日議員童仲彥家暴風波更佔盡版面，面對紛紛擾擾，柯文哲尷尬表示，希望愈來愈好；至於童仲彥傳出求助精神科醫師，柯僅笑說「我是外科（醫師）。」
北市議會去年爆出多件議員離婚、婚外情、欠債等負面消息，連議長吳碧珠團拜致詞都說，「去年是紛紛擾擾的一年」。柯文哲受訪時被問到議員緋聞比認真議題還多，尷尬表示「給我比較好回答的題目」，接著又說希望每天會愈來愈好。
童仲彥近日家暴、緋聞鬧得不可開交，已在臉書自行宣布退出民進黨的他，今天並未現身，被稱為童仲彥「好友」的柯文哲，被問及如何看待童求助精神科醫師，柯笑了幾聲後僅說「我是外科（醫師）」，接著快步離去。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。