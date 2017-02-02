國民黨新春團拜 馬英九支持動向受矚

中國國民黨上午舉行新春團拜，由於黨主席改選在即，也成為各表態參選人爭取曝光的場合。前總統馬英九的動向備受關注，會支持誰？他說「現在還早」。

中國國民黨5月20日改選黨主席，黨主席洪秀柱尋求連任外，表態參選的有副主席郝龍斌、前副總統吳敦義、前副主席詹啟賢和北農總經理韓國瑜。除了韓國瑜外，皆出席新春團拜。

馬英九致詞時表示，今天看到這麼多同志出席團拜，內心振奮，台北高等行政法院對於黨產會停止銀行支付，認為違法，法官拉到憲法高度，任何政府針對人民權利應合乎憲法和正當法律程序，也恭喜洪秀柱，雖然這段時間艱苦備嘗，但得到一些成果，「大家為她感到驕傲」。馬英九也期盼國民黨改革、團結、茁壯，在執政路上繼續走下去，順利成功。

馬英九辦公室先前就曾對外說明，無特定支持人選，不過他的動向仍備受外界關注。談到黨主席選舉，馬英九說，很高興看到這麼多人熱心承擔責任，這是健康現象，從這裡看到希望。被問到比較支持誰？馬說，現在還早。

媒體追問，吳敦義和詹啟賢都希望爭取馬英九的支持？馬英九說，「我們大家一起努力好不好」。他認為，黨主席要一心一德為這個黨，不要為自己，他很同意前主席吳伯雄的意見；被問到「九二共識、一中各表」是候選人很重要的理念？馬英九說，「對對對，這很重要，而且越來越重要」。

馬英九的位置被安排洪秀柱旁邊，兩人多有交談，至於聊些甚麼，洪秀柱說，馬英九當過總統、黨主席，對黨未來發展表示關心。希望獲得馬的支持？洪秀柱說，「我希望獲得每一個人的支持」；被問到「馬有說支持你嗎？」洪秀柱說，「他怎麼會這麼說，任何一個人在他的位置不可能說支持誰，會放在心裡」。

對於馬英九認為九二共識、一中各表很重要，洪秀柱說，本來九二共識大家都支持。

馬英九未表態支持誰，吳敦義說，以馬英九的高度，不會把心中期望的人選講出來，馬英九受到全國同胞、全黨同志支持才擔任8年總統，以馬的高度，希望黨主席選舉在公平公正公開競爭中，選出一位最能在艱苦之中，讓國民黨由弱轉強，在野的時候凝聚全民力量，發揮監督制衡功能的人選。

前立法院長王金平被問到是否比較支持詹啟賢時表示，「沒有啊」，到現在為止他維持最中立態度，每一位參選人都非常優秀，都是適當的主席人選，沒有一定支持誰，讓他們公平、理性競爭，一切以團結為主。

詹啟賢被問到跟吳敦義的競爭似乎很激烈，詹啟賢說，沒有競爭，都是黨內同志，讓黨員有多一點選擇，他強調，黨員決定一切，不是個人可以決定的。

郝龍斌說，過年期間他勤走基層，到眷村跟長輩拜年，也拜會地方意見領袖，傾聽大家心聲，爭取支持，他希望黨中央應該召開民間國是會議，提出年金改革的民間版本。1060202

(中央社)