女團TWICE 20日全面回歸樂壇
以台灣正妹周子瑜為班底的南韓女團TWICE，於今天零時透過官方SNS發布預告照，宣布20日將正式回歸樂壇。
南韓「亞洲經濟」報導，預告照以溫暖的橘紅色和黃色為主調，一隻手正在敲著大門，卡通風格十分俏皮。上面寫著TWICE回歸日期為2月20日零時。
2015年10月出道的TWICE急速竄紅，去年憑藉「TT」和「CHEER UP」兩首歌曲火爆樂壇，粉絲無數，還獲得「第18屆Mnet亞洲音樂大獎」年度歌曲獎和最佳女團獎，「第31屆金唱片大獎」數位音樂部門大獎等。1060202
(中央社)
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