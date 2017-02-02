失業勞工子女就學補助 即日起申請

各級學校不久後將開學，北市勞動局今表示，即日起至3月31日止，開始受理失業勞工子女105學年度第二學期就學補助申請，額度從5000至2萬6000元不等，有需求的民眾請備妥資料申請。

勞動局長賴香伶說，申請人必須設籍北市，且非自願離職期間在105年10月1日至106年3月31日間，申請人和配偶104年的綜合所得總額在148萬元以下，加上子女就讀國內高中職或大專院校，且未領有其他政府單位提供的就學補助或學雜費減免。

補助額度是公立高中職5000元，私立高中職1萬2000元，公立大專院校同樣是1萬2000元，私立大專院校學生則是2萬6000元。

勞動局表示，有申請需求者，請備妥學費繳款單影本、戶口名簿等資料，在期限內掛號寄至勞動局勞資關係科，相關訊息請至勞動局網站(http://bola.gov.taipei )查詢，或電洽1999。

(中時)