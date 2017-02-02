出國想搭機捷 正式通車後較穩妥

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機場捷運今天起啟動為期1個月試營運，前2週為團體試乘，後2週屬於自由試乘，但規劃以抽號碼牌、限量搭乘，入出境旅客想要搭乘機捷，還是等到3月2日正式通車後較穩妥。

桃園市長鄭文燦上午7時45分抵達A21中壢環北站，同時與桃園市議會議長邱奕勝、160多位地方民代與鄉親，共同搭乘首班從中壢發出的機捷列車，也開啟機捷試營運的歷史時刻。

在機捷沿線中，對於入出境旅客最重要的莫過於A12機場第一航廈站、A13機場第二航廈站，許多旅客希望提早感受搭機捷到機場的便利性，但是根據桃園捷運公司所規劃的進度，試營運期間採限時限量壓力測試，從今天起的前2週為團體試乘，後2週屬於自由試乘。

為期1個月試營運雖免費搭乘，但搭乘時間都安排在上午8時至下午4時，並無法符合所有航班時間。另外，團體試乘需要提前申請，自由試乘則採抽號碼牌、限量搭乘，3月2日才是正式通車。因此如果想規劃搭機捷出國，最穩定的方案，還是等3月2日以後比較穩妥。

桃園機場航廈的A12、A13站，一整天就有不少旅客詢問可否搭乘機捷，但是站外則是鐵門半掩，無法接受旅客搭乘。旅客在失望下，改搭其他交通工具離開機場。1060202

(中央社)