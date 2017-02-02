新國會滿1年 立院拍短片秀政績

立法院今天舉行新春團拜，特別秀出1段約2分鐘的回顧短片，立法院長蘇嘉全也在臉書分享這段短片，他說，「期許我們能夠在新的一年，共同創造更好的成績」。

這段短片長約2分鐘，影片一開始就說「把國會還給人民，是我們對人民的承諾」，並列出立法院第7屆第一會期通過71件法案、第二會期通過90件法案、第8屆第一會期通過28件法案、第二會期通過90件法案；而這一年的第9屆第一會期通過了107件法案、第二會期通過123件法案。

影片指出，「我們比從前更好，一定還能更好一點」，「我們正在向前 還會繼續向前 我們是新國會」。

影片指出，新國會是屬於人民的，正副院長中立化入法，不可兼任黨職；新國會也是開放的，黨團協商全程直播、錄音、錄影、採訪規定放寬、無障礙服務也準備好了，新國會打破黑箱、擁抱陽光。

影片中也表示，新國會是專業的，尊重各委員會，讓專業幕僚單位提供諮詢，重要法案也逐一通過；新國會也很會交朋友，世界各地朋友，都跟立法院有更深更密切的活動，透過新國會，國際能看見台灣。

此外，影片也介紹新國會首次召開性別平等委員會、設立托育中心、會議推動無紙化，加強環保愛地球。

最後，影片也強調，「我們沒有停下腳步，因為你一直希望我們進步，你可以相信我們，相信台灣的新國會正在向前」。

這段影片除了在立法院新春團拜時播放外，蘇嘉全還特別分享到臉書上，他說，同仁準備了一段過去一年的回顧影片跟大家分享，期許能夠在新的一年，共同創造更好的成績。1060202

(中央社)