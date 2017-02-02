新春團拜 陳福海盼金門成為正向島

新春開工第一天，金門縣長陳福海今天主持縣府團拜時表示，不要受到整體大環境的影響，要讓金門要成為正向島；他期勉員工加快腳步行動，為鄉親做更多的事，讓鄉親有感。

金門縣政府新春團拜上午在縣府大禮堂舉行，縣府各級主管、5鄉鎮長、中小學校長數十人齊聚一堂；經過6天的年假，大家多日不見，互道平安、彼此問候，會場洋溢新春樂。

陳福海致詞時，首先感謝副縣長吳成典年前率觀光處和行政處員工到台灣各機場，服務鄉親返鄉的辛勞；陳福海並感恩上天在新春期間給了鄉親好天氣和好福氣，讓鄉親能在水試所、畜試所、農試所和林務所分頭舉辦的迎新春農業展活動中，度過一個好年。

隨後，陳福海提到，國際局勢不斷演變，如英國脫歐、川普當選美國總統，兩岸關係變化更大；他說，雖然他在前總統馬英九任內推動兩岸第3次首長會談，但蔡政府去年上任後，第4次會談「很難」。

雖然如此，陳福海勉勵團隊不受大環境影響，要讓金門成為「正向島」，抓住契機，也就是團隊多年來所奠定的基礎，努力建構金門更好的環境，讓金門成為兩岸亮點，讓人民有感。

陳福海將今年訂為知行合一的行動年，他說，縣府團隊要加快腳步，服務鄉親，取得人民的信任。他同時說，縣府是有反省能力的團隊，這2年做了許多事，也有些事沒做到，如果鄉親有疑慮，相信主管有溝通說服的能力。

年前一項民調指出，金門的快樂指數和光榮感都高居全國第一。陳福海說，光榮感就是金門人以身為金門人為傲，期許整個團隊以團隊為榮；而建構知行合一的行動年，就要從今天開始動。

陳福海和與會人員舉杯祝賀縣運昌隆，縣政工作更上一層樓，他並發送紅包給與會者。縣府團隊人員互道恭喜，享用簡單點心後，隨即回到各自工作崗位，繼續為金門打拚。1060202

(中央社)