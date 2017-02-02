川普保護主義不影響與中美洲自貿協定

我要評比

中美洲政府官員及企業界人士多認為，美國新任總統川普（Donald Trump）貿易保護政策，不致影響美國與中美洲國家集體簽署的自由貿易協定（CAFTA）。

宏都拉斯總統耶南德茲（Juan Orlando Hernandez）接受媒體訪問時表示，在華府可能要求重談CAFTA的此刻，中美洲國家應該預期可能面對的經濟方面以及其他的後果。

而瓜地馬拉總統莫拉雷斯（Jimmy Morales）說：「有很多人看到危機，但我們應樂觀的看到轉機。」

面對川普總統上任後宣布退出跨太平洋夥伴協定（TPP）並承諾將重談與墨西哥和加拿大簽訂的北美自由貿易協定（NAFTA) ，哥斯大黎加總統部長阿法洛（Sergio Alfaro）說，哥國隨時密切注意美國情勢的發展，但他提醒，川普從未表達意願，要重審與中美洲自貿協定。

CAFTA是由瓜地馬拉、宏都拉斯、薩爾瓦多、尼加拉瓜、哥斯大黎加和多明尼加與美國集體簽署的自由貿易協定。

而美國是中美洲最重要的貿易夥伴，雙方之間的貿易極不平衡，根據官方統計，2015年美國對中美洲的出超達到140億美元。

但另一方面，本地企業界指出，川普新政影響中美洲最大的將是非法移民遣返的問題。由旅美僑民匯回的僑匯，是大多數中美洲國家外匯主要來源之一。1060202

(中央社)