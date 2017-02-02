進口減少 宏都拉斯貿易逆差縮小
根據官方統計，2016年截至11月底，宏都拉斯貿易逆差已達45億8820萬美元，但比2015年同期的50億3730萬美元，還下降了8.9%。
據分析，宏國去年的貿易表現主要歸因於進口減少和國際油價的下滑。
宏都拉斯中央銀行網站公布，在上述11個月期間，宏國出口總額為35億2840萬美元，比2015年同期的36億970萬美元，減少了8130萬美元。
據這項官方統計，宏都拉斯在去年1至11月主要的出口項目是咖啡、香蕉、棕櫚油、蝦、鐵礦和相關製造品以及肥皂，上述項目占總出口量的55.8%。
同時，在進口方面，總額達到81億1660萬美元，比2015年同期減少了5億3040萬美元。
據統計，上述期間，宏都拉斯主要進口項目是消費性貨品和原物料，分別占總進口量的34.7%和30.2%。
上述期間，宏都拉斯與美國的貿易仍呈現入超，雙方的貿易逆差達到14億8810萬美元，然而與2015年相比，卻大幅下滑了14.9%。 1060202
(中央社)
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