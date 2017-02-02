年後轉職看這裡 苗栗就業中心2月徵才

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苗栗就業中心2日指出，為了服務農曆年後準備轉職或找工作的民眾，將於15日舉辦苗栗地區徵才活動，預計有22企業廠商提供1500個就業機會。中央社記者管瑞平攝 106年2月2日

苗栗就業中心今天指出，為了服務農曆年後準備轉職或找工作的民眾，將於15日舉辦苗栗地區徵才活動，預計有22企業廠商提供1500個就業機會。

有鑑於過完農曆春節、領完年終獎金，會有勞工朋友想要轉換跑道，由苗栗縣政府協辦、苗栗就業中心主辦的2月份現場徵才活動，於15日上午9時至下午1時將在苗栗就業中心舉辦。

苗栗就業中心指出，此次參與徵才的廠商包含世界先進、昱晶能源、聯華電子、億光電子、群創光電、力晶科技、統一超商、年興紡織、燦坤實業、貓貍影城、永豐餘、小蒙牛等22家企業公司行號，業種橫跨科技電子業、物流業、食品業、旅遊業和服務業，總共有1500個就業職缺。

由金騰國際傳播有限公司所投資的貓貍影城於農曆春節前開幕試營運，業主開出「經紀助理」、「服裝助理」、「剪輯師助理」、「外場服務員」、「業務員」、「行銷企劃」、「門市銷售」以及「園區清潔人員」等多項職缺，需求人力約50名，是參與徵才活動中最新的廠商。

苗栗就業中心表示，徵才當日民眾應徵2家以上職缺，參加筆試闖關或無塵衣體驗活動，即可獲得精美贈品1份，藉此鼓勵求職朋友踴躍參加，在新的一年找到適合自己的新工作。1060202

(中央社)