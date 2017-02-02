失智婦購物忘了回家路 汐止警助返家
患有失智症的68歲張姓婦人，日前外出購物忘了回家的路，坐在路旁喃喃自語，汐止警方獲報趕抵現場，平安將張婦帶回家。
警方今天表示，汐止警分局橫科派出所警員黃凱遠、杜志仁，1月31日上午10時接獲通報，弘道街有婦人急需協助，警方趕抵現場時，發現老婦喃喃自語坐在路旁，員警立即上前緩和老婦情緒，並了解老婦想表達的問題。
原來年約68歲張姓老婦患有失智症，一早就獨自從家中外出購物，但受到病症困擾，讓她走了一段路後就忘了回家的路，一直在巷內徘徊。
員警利用M-POLICE的人臉辨識系統，比對出張婦的戶籍在基隆，本已準備將張婦載回基隆，幸好鄰居路過，認出張婦住在他家對面公寓，員警立即帶著張婦上樓。
此時，張婦的丈夫也發現妻子不見，正準備外出尋找，見到員警平安將妻子帶回，老先生一直握著員警的手不斷感謝。
老先生表示，妻子最近開始有些失智，前幾次走失都能馬上找回，警方也建議可申請愛心手鍊，若張婦能佩戴愛心手鍊，可協助員警更快聯繫上家屬。1060202
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。