失智婦購物忘了回家路 汐止警助返家

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患有失智症的68歲張姓婦人（中），日前外出購物忘了回家的路，坐在路旁喃喃自語，汐止警方獲報趕抵現場，平安將張婦帶回家。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真 106年2月2日

患有失智症的68歲張姓婦人，日前外出購物忘了回家的路，坐在路旁喃喃自語，汐止警方獲報趕抵現場，平安將張婦帶回家。

警方今天表示，汐止警分局橫科派出所警員黃凱遠、杜志仁，1月31日上午10時接獲通報，弘道街有婦人急需協助，警方趕抵現場時，發現老婦喃喃自語坐在路旁，員警立即上前緩和老婦情緒，並了解老婦想表達的問題。

原來年約68歲張姓老婦患有失智症，一早就獨自從家中外出購物，但受到病症困擾，讓她走了一段路後就忘了回家的路，一直在巷內徘徊。

員警利用M-POLICE的人臉辨識系統，比對出張婦的戶籍在基隆，本已準備將張婦載回基隆，幸好鄰居路過，認出張婦住在他家對面公寓，員警立即帶著張婦上樓。

此時，張婦的丈夫也發現妻子不見，正準備外出尋找，見到員警平安將妻子帶回，老先生一直握著員警的手不斷感謝。

老先生表示，妻子最近開始有些失智，前幾次走失都能馬上找回，警方也建議可申請愛心手鍊，若張婦能佩戴愛心手鍊，可協助員警更快聯繫上家屬。1060202

(中央社)