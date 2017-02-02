三星分紅創新高 李在鎔得近13億台幣

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韓國金融監督院今天公開的資料顯示，三星電子今年股息分紅3.8兆韓元（約合新台幣1029.25億元），創歷史新高。副會長李在鎔分紅達468億韓元（約合新台幣12.67億元）。

南韓聯合新聞通訊社報導，據資料顯示，今年三星家族分配到的股息紅利共2830億韓元。會長李健熙分紅1902億韓元；李健熙夫人、三星美術館Leeum館長洪羅喜為298億韓元；李健熙的長女、新羅酒店社長李富真和次女、三星物產社長李敘賢分別獲81億韓元的股息紅利。1060202

(中央社)