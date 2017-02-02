赴市議會新春團拜 柯P新年希望：穩扎穩打
今年8月台北將舉辦世大運，被視為台北市長柯文哲民調翻身與否的關鍵，上午柯文哲赴台北市議會新春團拜表示，世大運是今年最重要的施政重點，他的策略是穩扎穩打，不要求炫，不要好大喜功，平實地呈現台灣最好的一面就好。
今天是開工第一天，周末台北燈節馬上就要登場，今年更首度移到西門町周邊舉行。媒體問及，台北燈節和世大運是否為今年重要施政項目？柯文哲說，西門町是台北最多年輕人集中的地方，一年有8000萬人次造訪，今年決定走較「潮」的方式，至於辦得好不好，「我也驚驚的」，不過至少給年輕藝術家一個表現機會。
對於今年8月登場的世大運，柯文哲表示，他的態度就是穩紮穩打，他已經想通了，要積小勝為大勝，不要冒險也不要搶功，平實把台灣最好的一面表現出來，市政工作也要穩紮穩打往前推。
(中時)
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