竊賊大年初五也開工 偷走萬元賽車皮衣

新北市中和區22歲馬姓男子昨天（1日）下午4時許，發現掛在屋裡價值數萬元的賽車連身原味皮衣遭竊，調閱鄰居監視器發現，竊賊是徒手穿過鐵窗縫隙偷走皮衣，立刻向警方報案，氣得大罵：「大年初五人家開工賊也開工，竟連原味皮也偷？」

愛騎重機的馬先生報案指出，這套皮衣已穿了一年多，曾穿著它參與許多賽事也得過獎，因為皮衣相當合身，竊賊偷走也不一定穿得下，且衣服上有他的體味，也不見得有人會買，「不知偷走能幹嘛？」

但馬先生也在網路貼文說，就算皮衣找回來，如果沾上別人的體味，他也不敢再穿；網友紛紛留言開玩笑說：「他肖想你的味道很久了」、「胖子一定穿不下」、「一定是愛慕者」、「看來是一齣愛情喜劇」。

警方調閱監視器初步調查，竊嫌應是先勘查過地形，再騎機車前往現場行竊，目前已擴大調閱附近監視器並鎖定特定對象深入追緝中。

(中時)