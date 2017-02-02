桃園市府會團拜 期許今年建設起飛

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桃園市長鄭文燦（右）主持新春團拜。（甘嘉雯攝）

桃園市長鄭文燦（右）與員工互道恭喜。（甘嘉雯攝）

教育局長高安邦（左）與大家互道恭喜。（甘嘉雯攝）

桃園市議會舉行新春團拜，議長邱奕勝與市長鄭文燦與員工互道恭喜。（甘嘉雯攝）

新春團拜後，市府準備餐點供大家享用。（甘嘉雯攝）

桃園市長鄭文燦參加機捷首發團後，馬不停蹄回到市府主持新春團拜，他說今年為桃園建設年，包括捷運綠線、山鶯線、棕線、鐵路地下化等陸續展開，而社會住宅等也進行中，隨後也到桃園市議會與市議員一起團拜，互道恭喜。

(中時)