NBA》湯瑪斯連2場40＋ 塞爾提克贏不停

艾塞亞湯瑪斯(右)上籃，遭到對方阻擋犯規。(美聯社)

攸關東區大西洋組龍頭關鍵戰役，「小刺客」艾塞亞湯瑪斯當然火力全開！湯瑪斯2日投22中12，攻下全場最高44分，外加7助攻、4籃板，幫助塞爾提克109比104逆轉擊退暴龍，除拿5連勝，也以31勝18敗續居大西洋組老大。

這是湯瑪斯生涯首次連兩場比賽得分破40，本季堪稱「第4節先生」的他，2日又在第4節獨拿19分，帶領塞爾提克演出逆轉秀，目前他本季末節平均可拿10.5分，也是聯盟近20年首次有人可在末節拿到這麼多分數。

除了湯瑪斯，克勞德也替塞爾提克貢獻14分、8籃板，荷福德11分、6助攻與3籃板，史馬特10分、5助攻與5籃板，畢竟這場比賽誰贏，就可占據大西洋組龍頭地位，身為地主的塞爾提克，當然必須全力把勝利留下來。

少了右踝扭傷的主力射手迪羅薩，暴龍仍看主控羅瑞1人表演，他拿32分與5助攻，表現仍很搶眼，可惜替代迪羅薩先發位置的鮑爾，全場只有12分進帳，無法真正填補迪羅薩的得分空缺，蘇林傑替補攻下13分。

(中時電子報)