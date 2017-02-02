GACKT找寫真妹當砲友 她爆元旦上吊自殺

GACKT被爆與寫真女星搭上，對方還因感情問題傳出自殺。（圖／取自IG）

日本視覺系男歌手GACKT，過去給人神秘印象，沒想到卻被接連爆料私生活相當不堪，現在又被近日火力全開的《週刊文春》爆料，指他搭上寫真女星A小姐，三年來卻都將對方當成砲友，加上A小姐又扯上GACKT經紀人，她心情大受影響，驚傳在元旦時上吊自殺，但好在救回一命。

GACKT近來被《週刊文春》爆料，指稱在2011年慰問日本震災時結識了A小姐，兩人在2012年11月開始交往，但三年來卻都只在高級飯店幽會，且每回GACKT都只在當日傳訊「今晚要不要見面？」

隨後A小姐對GACKT情轉淡，爆出搭上他經紀公司社長H先生，當兩人論及婚嫁時，卻發現對方早有家室，她不勘自己周旋在兩人之間，GACKT與H先生都鬧失蹤，傷心絕望的她傳出上吊自殺，好在送醫後有救回一命，但自殺未遂也留下後遺症，她必須定期就醫。

對此，GACKT的發言人指A小姐指控毫無根據，但H先生卻回覆「我的確傷害了她。」讓外界看得撲朔迷離。

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